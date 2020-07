Emma pronta per X Factor, Maria De Filippi orgogliosa di lei (Di venerdì 24 luglio 2020) Emma Marrone è pronta per affrontare la sua nuova avventura televisiva a X Factor e al suo fianco ha sempre una grande amica, Maria De Filippi, che l’ha vista crescere professionalmente, ma soprattutto come persona. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la cantante ha parlato della sua nuova esperienza da giudice nello show di Sky, dopo quella da coach di Amici. L’artista si troverà a settembre dietro il banco della giuria, insieme a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Una prova, per sua stessa ammissione, molto diversa da quella del talent di Maria De Filippi: “Non è facile dire un sì o un no. Devi essere obiettivo, ma alla fine mi esce l’emotività. Ad Amici avevo un ruolo diverso, ero un ... Leggi su dilei

