Edipo Robot, un thriller scifi in una Milano dominata da droidi e intelligenze artificiali (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano. Futuro. Uomini e droidi convivono e le loro identità sono quasi indistinguibili, l’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante e interagisce ormai senza alcuna sostanziale differenza con quella umana. In più, attraverso la trasmigrazione, la mente degli uomini può entrare nel corpo di un droide, sovrapporsi alla IA. Così grossi uomini di affari possono controllare i movimenti dei loro subordinati, personalità eccentriche e dalla sessualità non binaria possono mescolarsi alla gente comune senza essere giudicata, serial killer efferati cambiare faccia dopo ogni omicidio portato a termine.Questo è lo scenario messo a punto da Alberto Grandi nel suo secondo romanzo di fantascienza Edipo Robot, edito da Robin Edizioni (dopo Nubila, pubblicato lo scorso ... Leggi su wired

