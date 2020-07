Dramma in vacanza a Mykonos: Carlotta muore a 18 anni in un terribile incidente (Di venerdì 24 luglio 2020) muore a 18 anni in un terribile incidente stradale a Mykonos, in Grecia. La vittima, una giovane italiana, Carlotta Martellini, è morta a seguito di uno spaventoso schianto in cui è rimasta coinvolta anche una sua amica, ora ricoverata. Le due giovani erano in vacanza insieme sulla nota isola dell’Egeo e, secondo le prime informazioni che … L'articolo Dramma in vacanza a Mykonos: Carlotta muore a 18 anni in un terribile incidente Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

