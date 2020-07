Cragno: “Sono soddisfatto della prestazione personale. Su Immobile la parata più difficile” (Di venerdì 24 luglio 2020) Nonostante una grande prestazione di Cragno nella gara di ieri tra Cagliari e Lazio, il portiere rossoblu si è arreso al duo Milinkovic-Immobile. Queste le parole del numero uno cagliaritano come riportato dal canale ufficiale: “Per quanto riguarda la prestazione personale sono felice, posso ritenermi soddisfatto, ma è chiaro che senza punti la gioia venga affievolita e ci sia rammarico da parte di tutti. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire contro una grande squadra come la Lazio, ognuno deve fare la sua parte e anche il portiere deve dare il suo contributo, io cerco sempre di dare il massimo. La parata più difficile? Penso quella su Immobile perché non ho visto partire la palla. Zenga? Mi dice di stare sereno e ... Leggi su alfredopedulla

