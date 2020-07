Chievo – Cittadella – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 24 luglio 2020) Chievo – Cittadella andrà in scena questa sera alle ore 21:00, ed è una delle partire valide per la 36° giornata del campionato di Serie B. Questo è un match da dentro fuori per i padroni di casa, che in caso di sconfitta vedrebbero le loro speranze di play-off allontanarsi. Il Cittadella ha 3 punti di vantaggio sulla prima esclusa dai play-off, e vorrebbe vincere la partita per non rischiare di restare fuori dalla parte finale di stagione. Vengono da una sconfitta contro l’Ascoli, e vorrebbero trovare le giuste sicurezze per chiudere al meglio una stagione che fino a questo momento ha regalato tante soddisfazioni. Anche il Chievo arriva da una sconfitta, quella di Castellammare, per 3-2 in favore della Juve Stabia, e gialloblu che vorrebbero tornare subito nella massima serie, ma a ... Leggi su giornal

puntersg : Friday Night BTTS Selections Chievo v Cittadella Salernitana Calciov Empoli Trapani Calcio v Delfino Pescara Fro… - C_H_U_kwu_Emeka : Tips For 24th July Milan - Atalanta O1.5&BTS Venezia - Juve Stabia O1.5 Chievo - Cittadella O1.5 Antalyaspor - Galatasaray O1.5. - blab_live : #SerieB, #ChievoCittadella #CHICIT crisi @ACChievoVerona @ascittadella73 per entrambe. Probabili formazioni,… - BeTkInG34304770 : Milan - Atalanta O1.5, BTS Venezia - Juve Stabia O1.5 Chievo - Cittadella O1.5 Antalyaspor - Galatasaray O1.5 - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, Chievo-Cittadella: dove vedere la partita in Tv e streaming: Chievo-Cittadella… -