Beautiful, spoiler dal 27 al 31 luglio 2020: Thomas droga Liam (Di venerdì 24 luglio 2020) Nelle puntate settimanali di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 27 al 31 luglio 2020, Thomas metterà in atto il suo folle piano. Il giovane Forrester deve fare di tutto per non far venire a galla il segreto sullo scambio di culle. Emma è stata messa fuori gioco, ma ci sono ancora Flo, Zoe e Xander che sanno chi è in realtà Phoebe, la bimba che Reese ha venduto a Steffy per una cifra esorbitante. Le anticipazioni di Beautiful della prossime settimana inoltre, vedono Justin ancora convinto che la morte della nipote non sia stata causata da un semplice incidente. Il rapporto della polizia non è completo e si è anche scoperto che la Barber, prima dello schianto, ha fatto una telefonata. Liam si renderà conto di non poter fare a ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Beautiful spoiler 23 luglio 2020: centrali le indagini sulla morte di Emma - #Beautiful #spoiler #luglio #2020: - lasara_81 : ennesimo matrimonio a Beautiful e un nuovo triangolo. #beautiful #twittamibeautiful - berta95italy : Beautiful, spoiler americani: Liam tenta d'impedire le nozze tra Hope e Forrester - berta95italy : Beautiful, spoiler Usa: Xander capisce che Thomas ha ucciso Emma grazie al gps - zazoomblog : Beautiful spoiler 17 luglio 2020: Zoe e Xander davanti alla morte di Emma - #Beautiful #spoiler #luglio #2020: -