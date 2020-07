ANAS, al via Piano mobilità estiva 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Al via il Piano mobilità estiva 2020 sulla rete ANAS (Gruppo FS Italiane). In vista delle prime partenze per le vacanze, la società ha annunciato di aver programmato una serie di attività e misure volte a facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo la rete di strade e autostrade gestita. Per quanto riguarda le previsioni della mobilità sull’intero territorio nazionale, – fa sapere ANAS in una nota – l’emergenza sanitaria continuerà a condizionare le scelte in tema di vacanze, durante tutto il periodo estivo. Gran parte degli italiani si sposterà all’interno del Paese contribuendo a un incremento del traffico sulle strade maggiore rispetto allo scorso anno. Non sono previsti fenomeni di esodo, come accadeva in ... Leggi su quifinanza

reggiotv : Esodo estivo, al via il piano di mobilità dell'ANAS per una vacanza in sicurezza - GazzettadellaSp : Anas, al via piano mobilità estiva 2020 - varesenews : Anas, via al piano mobilità estiva 2020 - clikservernet : Esodo estivo: al via piano mobilità 2020 dell’Anas - Noovyis : (Esodo estivo: al via piano mobilità 2020 dell’Anas) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ANAS via MET - Anas, al via piano mobilità estiva 2020 MET - Provincia di Firenze ANAS, al via Piano mobilità estiva 2020

(Teleborsa) - Al via il Piano mobilità estiva 2020 sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane). In vista delle prime partenze per le vacanze, la società ha annunciato di aver programmato una serie di attivit ...

Anas, al via piano di mobilità estiva 2020

Al via il piano mobilità estiva 2020 sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane). In vista delle prime partenze per le vacanze, sono state programmate una serie di attività e misure da mettere in campo con l ...

(Teleborsa) - Al via il Piano mobilità estiva 2020 sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane). In vista delle prime partenze per le vacanze, la società ha annunciato di aver programmato una serie di attivit ...Al via il piano mobilità estiva 2020 sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane). In vista delle prime partenze per le vacanze, sono state programmate una serie di attività e misure da mettere in campo con l ...