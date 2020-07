Vite Al Limite, Tommy Johnson: obeso per colpa della fidanzata Amanda? (Di giovedì 23 luglio 2020) Lo vedremo proprio questa sera in uno degli episodi trasmessi da Real Time sul canale 31 del digitale terrestre Tommy Johnson, il protagonista di Vite Al Limite originario della Louisiana arrivato alla clinica del dottor Nowzaradan in compagnia della mamma e della fidanzata, Amanda, e deciso una volta per tutte a perdere peso e a salvarsi la vita. Tommy, che a soli 10 anni aveva già manifestato un terribile rapporto col cibo arrivando a pesare più di 90 chili, ha oltrepassato i 500 pounds ossia i 226 chilogrammi a 18 anni soltanto, e come avremo modo di notare anche questa sera in tv, arriverà in clinica a Houston dopo più di un anno trascorso immobile a letto, con tanto di bombola ... Leggi su blogo

