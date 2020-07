Usa, dipendenti del consolato cinese di Houston danno fuoco a documenti: le immagini (Di giovedì 23 luglio 2020) Hanno bruciato i documenti prima dell’evacuazione. È il gesto di protesta di alcuni dipendenti del consolato cinese di Houston, in Texas, contro la decisione di Donald Trump che ha ordinato alla Cina di chiudere la sede diplomatica con l’accusa di spionaggio. Agli agenti e ai vigili del fuoco non è stato permesso di entrare. L'articolo Usa, dipendenti del consolato cinese di Houston danno fuoco a documenti: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

