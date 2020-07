Uno squalo arriva fino alla riva: un poliziotto salva un bambino (Di giovedì 23 luglio 2020) Il poliziotto vede lo squalo vicino al bambino, entra in acqua e salva il ragazzino. Il video diffuso su Facebook dalla polizia di Cocoa Beach, in Florida, documenta l'intervento dell'agente Adrian ... Leggi su globalist

repubblica : Poliziotto si getta in acqua e salva un bambino da uno squalo - andmarini : Poliziotto si getta in acqua e salva un bambino da uno squalo - aderenzis1 : Poliziotto si getta in acqua e salva un bambino da uno squalo - globalistIT : - elisabe33314234 : RT @repubblica: Poliziotto si getta in acqua e salva un bambino da uno squalo -

Ultime Notizie dalla rete : Uno squalo Il video incredibile dello scontro tra uno squalo e un polpo gigante Esquire Italia Squalo a riva, agente si tuffa e salva bambino - Video

(La Repubblica) In Florida, un poliziotto ha salvato un bambino dall'attacco di uno squalo tuffandosi in acuqa e trascinando a riva la piccola tavola da surf sulla quale stava nuotando il ragazzino.

Florida, poliziotto si getta in acqua e salva un bambino da uno squalo

Kosicki entra in acqua e trascina rapidamente il bambino sulla riva. Pubblicato da Cocoa Beach Police & Fire su Venerdì 17 luglio 2020 Il video diffuso su Facebook dalla polizia di… Leggi ...

(La Repubblica) In Florida, un poliziotto ha salvato un bambino dall'attacco di uno squalo tuffandosi in acuqa e trascinando a riva la piccola tavola da surf sulla quale stava nuotando il ragazzino.Kosicki entra in acqua e trascina rapidamente il bambino sulla riva. Pubblicato da Cocoa Beach Police & Fire su Venerdì 17 luglio 2020 Il video diffuso su Facebook dalla polizia di… Leggi ...