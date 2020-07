Udinese Juve 1-1 LIVE: friulani pericolosi in contropiede (Di giovedì 23 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dacia Arena”, Udinese e Juve si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Juve 1-1 MOVIOLA 63′ Occasione Udinese – Ottima ripartenza friulana, con Sema che va al cross alla ricerca di Okaka: tra il passaggio e l’attaccante, però, c’è Szczęsny, che in uscita bassa è bravo ad anticipare l’avversario. 52′ Gol di Nestorovski – Bella azione corale dei friulani, cross mancino di Sema e gol di testa, in tuffo, di Nestorovski, ... Leggi su calcionews24

juventusfc : 42' | ?? | GOOOOOOOOL! DE LIIIIIIIGT! UNO A ZEROOOOOO! Azione palla a terra della Juve nella tre quarti udinese, c… - juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - lory_juve : RT @SuperflyVideo: Udinese Juventus Intervista a #Paratici Cazzi in the face!!! - DespricableMe : RT @juventusfc: 42' | ?? | GOOOOOOOOL! DE LIIIIIIIGT! UNO A ZEROOOOOO! Azione palla a terra della Juve nella tre quarti udinese, conclusa… -