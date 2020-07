Tornano i ricoveri al Cotugno: sono 13 (di cui tre più gravi). «Con questo virus non si scherza» (Di giovedì 23 luglio 2020) All’ospedale Cotugno crescono di nuovo i ricoveri. sono 13, scrive il Mattino, dieci conclamati e tre sospetti. Tre casi sono più gravi tanto da andare in Rianimazione o in terapia sub intensiva. Non una situazione drammatica, ma che fa scattare un campanello di allarme. I casi di contagio, del resto, aumentano. Ieri sono stati 19. Il quotidiano intervista Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli. «Secondo il mio punto di vista l’indice di infettività è abbastanza costante ma bisogna tenere molto alta la guardia. I casi sono ancora pochi ma iniziano a essere sintomatici e al crescere dei numeri iniziamo di nuovo a vedere pazienti, anche giovani e sani, giungere in pronto soccorso con una ... Leggi su ilnapolista

