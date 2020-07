The Stand: la miniserie “Sarà un incrocio tra Steven Spielberg e Oliver Stone” (Di venerdì 24 luglio 2020) Josh Boone, showrunner di The Stand, ha citato Steven Spielberg e Oliver Stone come principali influenze per la miniserie tratta da L'ombra dello scorpione di Stephen King. Josh Boone, showrunner di The Stand, ha citato Steven Spielberg e Oliver Stone come principali influenze per la miniserie tratta dal romanzo di Stephen King. Per l'esattezza, un decennio specifico per ciascuno dei due, come ha chiarito Boone in un'intervista concessa a Slash Film: "Abbiamo pensato a Incontri ravvicinati, e al tono di quei film di Spielberg negli anni Settanta, e poi alla follia dei film di Oliver Stone degli anni Novanta. Unendo quelle due cose è venuto fuori un racconto epico e dark, credo ... Leggi su movieplayer

The Revelations of Becka Paulson | la serie ispirata al romanzo di King

con la CBS All Access che sta attualmente lavorando alla post-produzione per la nuova serie limitata The Stand, mentre Apple è in attesa di tornare ad avvolgere Lisey's Story e la Hulu, Castle Rock.

