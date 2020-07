Star Wars Squadrons: un nuovo gameplay svela alcune features (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono apparsi in rete nuovi gameplay di Star Wars: Squadrons. I video hanno svelato caratteristiche sul gioco, scopritele in questo articolo Di recente, alcui YouTubers e siti d’informazione specializzati hanno avuto modo di mettere mano in anteprima a Star Wars: Squadrons di Motive Studios, l’imminente gioco di simulazione di scontri tra navicelle spaziali, realizzando vari gameplay. Com’è ormai noto, il titolo è ambientato dopo gli eventi de “Il Ritorno dello Jedi“.Nei video in questione figurano come co-protagonisti la Nuova Repubblica e l’Impero. Ecco cosa è emerso dai gameplay di Star Wars: Squadrons Il noto ... Leggi su tuttotek

