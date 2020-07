Soldi dall’Europa, non dobbiamo fidarci di Salvini dice Mario Monti (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Recovery Fund rende felice molti. Mario Monti, europeista convinto, festeggia l’accordo siglato a Bruxelles. Poi, mette in guardia e invita a stare attenti agli avversari. Non poteva che essere contento, Mario Monti, dell’accordo raggiunto a Bruxelles tra i vertici europei. Il Recovery Fund ha reso felice non soltanto il Premier Giuseppe Conte, tornato a … L'articolo Soldi dall’Europa, non dobbiamo fidarci di Salvini dice Mario Monti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

TizianaFerrario : La #Meloni non è contenta perchè i soldi dell'Europa arriveranno solo nel 2021.Certo se non fossimo in Europa non a… - TizianaFerrario : ma come suonano vuote e stonate le parole di una certa opposizione che si lamenta dell'accordo raggiunto in Europa.… - LegaSalvini : Il Recovery Fund non risolverà i nostri problemi. I soldi promessi dall'Europa forse arriveranno fra un anno, quand… - Roberta47432901 : RT @LiveSpinoza: Ragazzi, appena arrivano i soldi del Recovery fund usciamo dall’Europa e non rispondiamo più al telefono. [@MantovanAle] - elerub11 : RT @valerialm26: I sovranisti olandesi frignano per aver regalato soldi all'Italia. I sovranisti italiani frignano per aver ottenuto soldi… -

