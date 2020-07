Roma, la perla di Nicolò dopo le polemiche Fonseca: 'Un talento, non andrà via' (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma - Come da copione, forse anche meglio visto l'epilogo. La Roma distrugge la Spal già retrocessa e si riprende il quinto posto occupato dal Milan per meno di 24 ore. La notizia più bella però è il ... Leggi su leggo

siamo_la_Roma : ??? Tutto facile per la #Roma a #Ferrara ?? Goleada giallorossa ?? La perla di serata è il gol di #Zaniolo… - samataxi065551 : #ScopriamoRoma In una bella passeggiata estiva non possiamo non inserire #Trastevere: una perla al centro di #Roma.… - romanewseu : Roma, una notte stellata: 6 reti alla #Spal tra cui una perla di #Zaniolo e doppietta di #BrunoPeres #ASRoma… - AndrewMari1988 : L'#ASRoma passa sulle macerie della #Spal rifilando 6 goal agli estensi già retrocessi. Doppietta incredibile di… - lazzernick76 : #Zaniolo immenso. Il gol di stasera è una perla. Forza Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma perla Roma, la perla di Nicolò dopo le polemiche Fonseca: «Un talento, non andrà via» Leggo.it Zaniolo, pace con Mancini e segnale a Fonseca: ora la Roma deve blindare il suo gioiello

con un bel sinistro a rientrare (una vera perla). (ForzaRoma.info) La situazione del centrocampista. Continua a tenere banco il caso Zaniolo. POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:. Calciomercato, nuova ...

Roma, la perla di Nicolò dopo le polemiche Fonseca: «Un talento, non andrà via»

ROMA - Come da copione, forse anche meglio visto l'epilogo. La Roma distrugge la Spal già retrocessa e si riprende il quinto posto occupato dal Milan per meno di 24 ore. La notizia più bella però è il ...

con un bel sinistro a rientrare (una vera perla). (ForzaRoma.info) La situazione del centrocampista. Continua a tenere banco il caso Zaniolo. POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:. Calciomercato, nuova ...ROMA - Come da copione, forse anche meglio visto l'epilogo. La Roma distrugge la Spal già retrocessa e si riprende il quinto posto occupato dal Milan per meno di 24 ore. La notizia più bella però è il ...