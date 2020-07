Re a caccia del record dei 500 in onore di Donato Sabia (Di giovedì 23 luglio 2020) Correre per tentare di battere il record italiano dei 500 metri in onore del suo storico primatista, Donato Sabia, il compianto ex mezzofondista ucciso dal coronavirus l'8 aprile scorso all'età di 56 ... Leggi su quotidiano

Davide Re è pronto per andare a caccia del record italiano dei 500 metri. Il primatista italiano dei 400 metri (44.77 lo scorso anno) cercherà l’impresa giovedì 23 luglio (ore 18.15) a Rieti, in occas ...

Re a caccia del record dei 500 in onore di Donato Sabia

