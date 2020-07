Operazione riuscita per il piccolo Rico, il bimbo di Mugnano affetto da una rara malattia (Di giovedì 23 luglio 2020) Operazione riuscita. Il piccolo Rico, bambino affetto da una rara malattia genetica, si è operato nei Paesi Bassi e ora sta bene: lo ha annunciato la madre, che aveva raccolto tempo fa anche i soldi per l’Operazione con una raccolta fondi su internet. Operazione che era stata anche rimandata causa pandemia e “recuperata” solo adesso. Missione compiuta: il piccolo Rico sta bene, ed ha superato brillantemente l’Operazione a cui è stato sottoposto nei Paesi Bassi. Il bambino, originario di Mugnano di Napoli, era affetto da una malattia rara, che aveva portato i genitori ad organizzare ... Leggi su limemagazine.eu

