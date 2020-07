Ma quante toghe con il doppio lavoro (Di giovedì 23 luglio 2020) Lezioni, corsi privati, videoconferenze... Per i magistrati italiani è un fiorire di incarichi extragiudiziari, tutti sontuosamente retribuiti. Un fenomeno così diffuso che ora in molti chiedono regole più stringenti.Anna Maria Soldi è sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Riveste un ruolo prestigioso, ed è proprio per questo che lo scorso febbraio il magistrato ha tenuto per la società privata Wolters Kluwer Italia lezioni ad Arezzo su «L'esecuzione forzata dopo la riforma del 2018» per otto ore. Ovviamente retribuite. E bene: 2.400 euro. Pochi mesi prima, a fine 2019, aveva tenuto un altro ciclo di lezioni, stavolta per un impegno orario richiesto di 12 ore, per l'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia. Compenso: 5 mila euro.Salvatore Saija, anch'egli in Cassazione, ha invece tenuto corsi per un'altra ... Leggi su panorama

panorama_it : Lezioni, corsi privati, videoconferenze... Per i magistrati italiani è un fiorire di incarichi extragiudiziari, tut… -

Ultime Notizie dalla rete : quante toghe Verso giudizio disciplinare per Palamara e altre 9 toghe. E non finisce qui L'HuffPost Le novità nelle chat di Palamara: come il leader di Unicost parlava di Davigo

Fuzio: “Vieni quanto prima così non ci perdiamo la prima del consigliere ... Il nome di Davigo ricompare in uno scambio con Fuzio una sera che le due toghe devono vedersi. Palamara: “Sono relatore ...

Toghe onorarie, anche Ue chiede cambiare sistema

"È la vigilia della convocazione del Comitato ristretto, 5.000 magistrati onorari sono in attesa di comprendere come le forze politiche interverranno, se ribaltando una normativa squalificante e priva ...

Fuzio: “Vieni quanto prima così non ci perdiamo la prima del consigliere ... Il nome di Davigo ricompare in uno scambio con Fuzio una sera che le due toghe devono vedersi. Palamara: “Sono relatore ..."È la vigilia della convocazione del Comitato ristretto, 5.000 magistrati onorari sono in attesa di comprendere come le forze politiche interverranno, se ribaltando una normativa squalificante e priva ...