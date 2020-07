L’uomo di questa foto non tiene in mano un cartello con scritto «Via litagliani dal’Itaglia» (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 20 luglio su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo immigrato che sorregge un cartello che riporta la scritta «Via litagliani dal’Itaglia La tera e di tuti». Ad accompagnare la fotografica, c’è un commento scritto da chi ha pubblicato il contenuto e che riporta diversi insulti nei confronti delle persona che compare nella foto. La foto è stata in realtà modificata e veicola una notizia falsa. Immagine pubblicata su Facebook il 20 luglio 2020 – Immagine modificata Nella foto reale – scattata a ottobre 2016 a Pian di Massiano, in Umbria – il cartello in mano all’uomo contiene un ... Leggi su facta.news

