Luigi Mastrangelo: "Mi accusano di essere razzista solo perché sono un sostenitore di Salvini" (Di giovedì 23 luglio 2020) "sono un sostenitore di Salvini, ma non sono razzista. Quelli che mi accusano non sono miei follower, ma profili fake di gente schierata a sinistra. Ho giocato con colleghi provenienti da tutto il mondo, ho gioito, abbracciato e pianto con loro. Come posso essere mai razzista? Non si può etichettare una persona dal suo orientamento politico. E poi i leghisti non sono per niente razzisti". Così l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo in un'intervista concessa al Corriere della Sera ha commentato quello che sta succedendo sui social dopo aver in più occasioni manifestato apprezzamento per l'iniziativa politica di Matteo Salvini. L'ex capitano della ... Leggi su blogo

