Lazio più forte dei miracoli di Cragno, 2-1 al Cagliari (Di venerdì 24 luglio 2020) Lazio più forte dei miracoli di Cragno, 2-1 al Cagliari – Cinque, sei miracoli di Cragno non bastano a fermare la Lazio che risponde con Milinkovic Savic e Immobile al gol di Simeone e batte il Cagliari per 2-1 portando a casa con i tre punti la matematica promozione in Champions League. Seconda, terza, quarta è la stessa cosa, l’importante era raggiungere l’obiettivo che Inzaghi s’era dato a inizio campionato: tornare in Champions dopo tredici anni di digiuno. La Roma è dietro e non mette più paura (se mai i biancocelesti abbiano avuto paura degli amati cugini giallorossi). L’avete vista la partita? Cominciata malissimo, con un gol di Joao Pedro su punizione, al 3’ minuto. ... Leggi su romadailynews

juventusfc : Cinque ?? gol ?? Lazio. Qual è il più bello? ?? powered by @Dugout #JuveLazio - Mov5Stelle : 'L'Europa deve rendersi conto che se perde questa occasione di dimostrarsi vicina alle esigenze dei cittadini e del… - juventusfc : Buongiorno con le foto più belle di #JuveLazio! ???????? Gallery: - laziopress : Lazio-Cagliari, Cragno: “La parata più difficile? Quella su Immobile nel secondo tempo” - MadMao68 : RT @FrustalupiMario: @giuliocardone69 stiamo sempre vicini a questi ragazzi, devono sentire sempre il nostro calore soprattutto nei momenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio più Grafico | La Juventus è la squadra più tifata d'Italia, seguono Milan e Inter Calcioblog.it