La banda dei criminali in divisa e l'ombra di un'alleanza con i clan (Di venerdì 24 luglio 2020) Leggo le accuse gravissime, le violenze e i pestaggi che hanno perpetrato certi dell'impunità, momentanea, data dalla divisa; leggo dei ricatti, delle estorsioni, dello spaccio di hashish ed erba. ... Leggi su repubblica

Guardo le foto di questi carabinieri coinvolti nell’inchiesta, si atteggiano come rapper con cartamoneta in mano, vedo le immagini dei torturati. Leggo le accuse gravissime, le violenze e i pestaggi ...

Per la Jenco promozione (a tavolino) in serie C

Torna di nuovo in serie C femminile la Jenco Volley Viareggio che accetta la proposta del comitato regionale Fipav Toscana di salire di categoria dopo la rivoluzione dell’emergenza Covid. A seguito de ...

