Inter, Martins jr rivela: "Ecco perché sono stato cacciato dal Milan" (Di giovedì 23 luglio 2020) Kevin Maussi Martins è considerato uno dei pezzi pregiati del settore giovanile dell'Inter. Nerazzurro dall'estate 2018, il figlio dell'attaccante Obafemi (ora allo Shanghai Shenhua) ha militato nelle file del Milan fino a quando non è stato liberato dal club. È lo stesso Martins jr a spiegare il motivo dell'addio ai rossoneri, dettato dalla mancanza di continuità all'Interno di un ambiente sempre più chiuso per lui. A distanza di pochi anni, il classe 2005 ha saputo prendersi la propria... Leggi su 90min

Palermo: “Lautaro è forte, potente, ha un ottimo gioco aereo. E’ molto completo”

L’ex attaccante del Boca Juniors Martin Palermo ha voluto dare il suo parere su Lautaro Martinez. Inoltre ha confermato nuovamente che per il Barcellona sarebbe un giocatore ideale sia per Messi che p ...

