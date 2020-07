India, partorisce una femmina: il marito si suicida e lei muore di crepacuore (Di giovedì 23 luglio 2020) Una donna, in India, partorisce una femminuccia e muore di crepacuore dopo aver saputo che il marito si è suicidato Lei partorisce una femminuccia ed il marito si suicida, poco dopo muore anche lei di crepacuore per non aver retto il dolore. Una storia al limite dell’assurdo arriva dall’India ed a riportarla è il Daily … L'articolo India, partorisce una femmina: il marito si suicida e lei muore di crepacuore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

