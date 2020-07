Formula 1, la Racing Point rompe definitivamente gli indugi: presentata a Vettel un’offerta ufficiale (Di giovedì 23 luglio 2020) Prima l’ammissione di Otmar Szafnauer durante il Gran Premio d’Ungheria, adesso i fatti veri e propri con la presentazione dell’offerta ufficiale a Sebastian Vettel. Charles Coates/Getty ImagesLa Racing Point, che l’anno prossimo diventerà Aston Martin, ha inviato al pilota tedesco la propria proposta per la prossima stagione, con ingaggio e durata del contratto che il quattro volte campione del mondo adesso valuterà con attenzione. Secondo quanto riferito da Lawrence Barretto sul sito ufficiale della Formula 1, Vettel sarebbe tentato a dire sì alla Racing Point, ripartendo dalla scuderia rosa dopo i sei anni non privi di difficoltà trascorsi in Ferrari. A fargli posto ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula Racing Ricciardo: “Superiori a Ferrari, vicini a Racing Point” FormulaPassion.it Formula 1, Ricciardo: “Siamo più veloci di Ferrari e McLaren, siamo da top-5”

È positivo aver centrato la zona-punti, ma so che dietro l’angolo ci possono essere soddisfazioni maggiori, anche perché in Ungheria eravamo superiori alla McLaren e abbastanza vicini alla Racing ...

La Racing Point ha creato un caso, in Formula 1. E lo ha fatto perché la RP20, vettura clone della Mercedes 2019, è decisamente competitiva. Anche più del previsto, forse: per quanto visto in Ungheria ...

