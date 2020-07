Fallimento ex Embraco; Grimaldi (LUV) e Fornaro (LeU): “Una storia di ‘prenditori’ interessati solo ai soldi pubblici e lasciano per strada i lavoratori” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Il Fallimento di Ventures Srl dichiarato oggi dal Tribunale di Torino è la sconfitta di un intero Paese, vittima di “prenditori” che sfruttano i lavoratori e la nostra storia e poi scappano senza lasciare tracce – è il commento di Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali e di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Piemonte. “La vicenda che termina oggi con il Fallimento di Ventures – commentano Fornaro e Grimaldi – prende le mosse dalla delocalizzazione della produzione da parte di Whirlpool dall’Italia alla Slovacchia, e dal successivo passaggio di consegne da parte della multinazionale che produce compressori per i frigoriferi della Whirlpool alla newco ... Leggi su nuovasocieta

