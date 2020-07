Coronavirus, il Tar ordina la diffusione dei verbali segreti alla base dei Dpcm: “Accesso entro 30 giorni” (Di giovedì 23 luglio 2020) La prima sezione quater del Tar del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni giuristi per l’annullamento del diniego, opposto dal Dipartimento della Protezione civile il 4 maggio scorso, di poter accedere ai verbali del Comitato tecnico-scientifico alla base dei Dpcm sull’emergenza Covid-19 emanati tra l’inizio di marzo e la meta’ di aprile. La sentenza è stata depositata ieri. “Se l’ordinamento giuridico riconosce, ormai, la piu’ ampia trasparenza alla conoscibilita’ anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i ... Leggi su meteoweb.eu

In corso diverse perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di diversi soggetti indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Per gli inquirenti “sembrerebbe ...

Covid e Decreti del presidente, il Tar Lazio fa cadere il "segreto"

Ecco perché, in estrema sintesi, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai ... di conoscere le vere motivazioni per le quali, durante l'epidemia da Covid-19 sono stati costretti in casa, ...

Ecco perché, in estrema sintesi, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai ... di conoscere le vere motivazioni per le quali, durante l'epidemia da Covid-19 sono stati costretti in casa, ...