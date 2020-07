Ciclismo, Fundacion Manuela si butta sulla CCC: vicino l'ingresso nel team (Di giovedì 23 luglio 2020) Non molla la Fundacion Manuela . Dopo la fumata nera nella trattativa con la Mitchelton Scott , la fondazione spagnola è pronta a guardare altrove per entrare nel mondo del Ciclismo. Dalla Spagna ... Leggi su quotidiano

Gazzetta_it : #ciclismo La #Fundacion #Manuela non si ferma: trattativa molto avanzata con la @CCCProTeam - sergioarevalo93 : RT @Gazzetta_it: #ciclismo La #Fundacion #Manuela non si ferma: trattativa molto avanzata con la @CCCProTeam - NaNaTK29 : RT @Gazzetta_it: #ciclismo La #Fundacion #Manuela non si ferma: trattativa molto avanzata con la @CCCProTeam - LucaGuad : RT @lisa_guadagnini: Ciclismo, Manuela Fundación verso il controllo della CCC. 10 milioni per salvare la formazione di Jim Ochowicz https:/… - OA_Sport : Ciclismo, Manuela Fundación verso il controllo della CCC. 10 milioni per salvare la formazione di Jim Ochowicz -