Borse a cavallo della parità. Piazza Affari in rosso con banche (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari gira con decisione in territorio negativo, a causa dell’andamento negativo dei bancari, mentre le altre Borse europee tengono a cavallo della parità, in risposta all’andamento contrastato dei Future USA. Pesano le rinnovate tensioni USA-XCina, che contribilanciano il dato positivo del sentiment dei consumatori in Germania. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,155. In discesa lo spread, che retrocede a quota +148 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,99%. Tra i mercati del Vecchio Continente senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,29%, ferma Parigi, che segna ... Leggi su quifinanza

Movimenti laterali per Eur/Gbp

che è tornato a crescere dopo aver avvicinato i massimi di fine giugno a 0,9175. Solo nel caso di superamento deciso di questo riferimento, pari al 61,8% di ritracciamento del ribasso dai top di marzo ...

