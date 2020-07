Arisa: "Da piccola mi hanno preso in giro per il cognome" (Di giovedì 23 luglio 2020) Arisa, protagonista di una lunga intervista per il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha rivelato un aspetto inedito, di grande sofferenza, che ha costellato la propria infanzia:Arisa: "Da piccola mi hanno preso in giro per il cognome" 23 luglio 2020 14:15. Leggi su blogo

AnnaLepore62 : Sboccia a Napoli Giada, piccola star della musica: arriva dal Sannio e la sua voce ha fatto innamorare Bocelli e A… - juornoit : #GiadaLepore, un talento naturale - paolochiariello : #GiadaLepore, un talento naturale - Tetete96 : RT @Nicks981: C'è una piccola Arisa in ognuno di noi. - GiovanniRizzo11 : RT @Nicks981: C'è una piccola Arisa in ognuno di noi. -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa piccola Arisa, cognome, fidanzato Lorenzo Zambelli Gossipblog Arisa: "Da piccola mi hanno preso in giro per il cognome"

Arisa, protagonista di una lunga intervista per il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha rivelato un aspetto inedito, di grande sofferenza, che ha costellato la propria infanzia: "Mi ...

Arisa e quel ruttino in diretta video: "Scusate, ieri ho bevuto...". Guarda il video

c. Incitamento alla violenza e alla commissione di reati. d. Materiale pornografico e link a siti vietati ai minori di 18 anni e. Messaggi di propaganda politica, di partito o di fazione. Quindi non ...

Arisa, protagonista di una lunga intervista per il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha rivelato un aspetto inedito, di grande sofferenza, che ha costellato la propria infanzia: "Mi ...c. Incitamento alla violenza e alla commissione di reati. d. Materiale pornografico e link a siti vietati ai minori di 18 anni e. Messaggi di propaganda politica, di partito o di fazione. Quindi non ...