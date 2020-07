USA, domande mutuo ancora in salita nell’ultima settimana (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Aumentano ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 17 luglio 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita del 4,1% dopo il +5,1% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 5,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento dell’1,8%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,20% dal 3,19% precedente. Leggi su quifinanza

