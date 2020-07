Uomini e Donne, Gemma Galgani sparita nel nulla: l’appello di Nicola Vivarelli (Di mercoledì 22 luglio 2020) La storia tra Gemma e Nicola sembra arrivata al capolinea Gemma Galgani sembra essere sparita nel nulla. A parlarne è Nicola Vivarelli, il 26enne che dallo scorso giugno frequenta la dama torinese al di fuori del dating show di Uomini e Donne. Inizialmente le cose sembravano andare bene al punto che si era parlato di una loro possibile partecipazione a Temptation Island Vip. Col passare del tempo però, la situazione è cambiata e pare che i due non si vedano da diverso tempo. In una recentissima intervista a Uomini e Donne Magazine, Sirius aveva detto di aver invitato più volte la 70enne a raggiungerlo per trascorrere dei giorni insieme, ma la piemontese si ... Leggi su kontrokultura

PietroGrasso : Il nome e la storia di Boris Giuliano sono scolpiti nella memoria di tutti i palermitani e di chi, come me, lo ha c… - robersperanza : Se siamo usciti dalla tempesta è anche grazie a chi non ha mai smesso di lavorare, neanche per un giorno. Grazie a… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per il 155° Anniversario di Fondazione. Vicini nell'animo e… - _yelle_ : @girolamosavona3 @Hunton28836215 @to4sterbath @helpxvoid @GirolamoSavon si, perché gli uomini senza barba fanno sch… - GraziaAvitabile : RT @alpacx: C'è un libro intitolato 'Tutto ciò che gli uomini sanno delle donne': è un libro di 180 pagine bianche. ?????? #22luglio #BelloLe… -