Tragedia durante la gita: bimbo precipita in un pozzo e muore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Valentina Dardari Il corpo del 12enne è stato recuperato dai Vigili del fuoco. La Tragedia durante una gita. Era ospite di un centro estivo. Un bambino di 12 anni è morto questa mattina, mercoledì 22 luglio, dopo essere precipitato in un pozzo al Parco Coronini Cromberg di Gorizia. A recuperare il corpo ormai senza vita sono stati i Vigili del fuoco intervenuti sul luogo della Tragedia. Secondo quanto ricostruito, il dramma si sarebbe verificato durante una gita. Il piccolo infatti si trovava ospite di un centro estivo insieme ad altri ragazzini e con gli animatori avrebbe raggiunto il parco per passare la giornata all'aria aperta. La Tragedia Il gruppo probabilmente stava visitando il parco del capoluogo ... Leggi su ilgiornale

