Serie A, scommesse: per gli analisti giochi chiusi per lo scudetto. Juve favorita anche per il 2021 (Di mercoledì 22 luglio 2020) anche nel 2020-21 l'obiettivo, fa sapere Agipronews,la Juventus si gioca a 1,60, con l'Inter prima antagonista a 4 volte la posta. A Napoli e Lazio il compito di rompere il duopolio delle quote Leggi su firenzepost

FirenzePost : Serie A, scommesse: per gli analisti giochi chiusi per lo scudetto - TerlizziGerardo : RT @_Carabinieri_: #Carabinieri Conegliano Veneto (TV) eseguono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo rite… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Serie A, Ronaldo punta al record di gol: aperte le scommesse su quota '37' - TUTTOJUVE_COM : Serie A, Ronaldo punta al record di gol: aperte le scommesse su quota '37' - CordanoMichele : @Smilluz @PBPcalcio Esatto. Le vere decisioni di un management serio si prendono con grandi analisi e pensiero, non… -