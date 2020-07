Prime specifiche del Redmi Note 10: fascia bassa, ma non troppo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Verrà lanciato tra diversi mesi il Redmi Note 10, ma già emergono nuove indiscrezioni sul suo conto dopo il passaggio del device nel database di AI Benchmark. Come riportato da 'gizmochina.com', adesso possiamo renderci conto di quelle che saranno le principali specifiche tecniche di questo smartphone, che verrà spinto dal processore MediaTek Dimensity 820, dotato peraltro del supporto agli standard di rete 5G di ultima generazione (che di questi tempi non guastano mai). Per il resto, si parla di uno schermo da 6.57 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz, 8GB di RAM (possibile vengano lanciate anche versioni con 4 e 6GB di RAM), 64/128GB di memoria interna, un batteria da 5200mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25W), Android 10 con MIUI 12. Non sappiamo se il modello destinato ... Leggi su optimagazine

