Parma-Napoli, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alle ore 19,30 al Tardini di Parma scendono in campo Parma e Napoli. D’Aversa schiera Siligardi con Caprari e Karamoh nel tridente. Nel Napoli la novità è Lozano dal 1′ al centro dell’attacco con Politano ed Insigne ai suoi lati. Ecco di seguito le formazioni ufficiali: Parma (4-3-3): Parma – Sepe; Darmian, Bruno Alves, Dermaku, Pezzella; Kurtic, Brugman, Grassi; Siligardi, Caprari, Karamoh. All: D’aversa Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso Foto: profilo Twitter Napoli L'articolo Parma-Napoli, le formazioni ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Inizia #ParmaNapoli, segui il LIVE - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: Notizie, approfondimenti e interviste nell'appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show a poche ore da Parma-Napo… - SPress24 : Parma-Napoli, Le formazioni ufficiali, fuori Gervinho da una parte e Mertens e Callejon dall’altra - infoitsport : Il Napoli e il Bari a Parma: le due squadre della famiglia De Laurentiis insieme in ritiro - calciomercatoit : ??? #ParmaNapoli, le formazioni ufficiali: #Parma: Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman… -