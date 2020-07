Parma-Napoli in tv e streaming: dove vederla (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma e Napoli si affrontano nella 35ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il mercoledì della 35ª giornata di Serie A si apre con la sfida del Tardini fra il Parma di Roberto D’Aversa e il Napoli di Gennaro Gattuso. Il Parma, quattordicesimo con 40 punti, è in lotta per le posizioni di centro classifica, mentre i partenopei, comunque già certi della loro partecipazione all’Europa League nella prossima stagione, sono stati scavalcati dal Milan di Pioli, e si trovano ora al 7° posto a quota 56. Parma-Napoli: la partita si giocherà a porte chiuse mercoledì 22 luglio 2020 nello scenario dello Stadio Ennio Tardini di Parma, con ... Leggi su calcionews24

cn1926it : #Modugno su #ParmaNapoli: '#Allan dal 1' minuto. Prima punta? #Lozano, non #Politano' - emiliaromagnago : Modifiche alla viabilità per incontro di calcio Parma 1913 – Napoli, del 22 luglio - zazoomblog : Ugolini: “Allan e Lozano titolari contro il Parma Napoli in cerca di equilibrio” - #Ugolini: #“Allan #Lozano… - apetrazzuolo : FOTO SSCN - Parma-Napoli, ecco Insigne - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, sette cambi contro il Parma -