Nubifragio a Schio, in Veneto: strade come fiumi ma stavolta Salvini non dà la colpa ai migranti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una bomba d'acqua si è abbattuta su Schio, in Veneto, e in un video pubblicato dalla consigliera comunale Giulia Andrian si vedono strade allagate trasformate in fiumi in piena. Uno scenario certo non ... Leggi su globalist

giornalettismo : Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha sce… - 3BMeteo : Maltempo forte nell'alto vicentino. Anticipo di quello che sarà nelle prossime ore su gran parte del Nord. Qui i d… - ChiaraNic2000 : RT @arturolorenzoni: ?? Il nubifragio di ieri a Schio è la spia di un cambiamento climatico che non va in lockdown. Le nostre proposte devo… - arturolorenzoni : ?? Il nubifragio di ieri a Schio è la spia di un cambiamento climatico che non va in lockdown. Le nostre proposte d… - zanfagniz : RT @giornalettismo: Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha scelto… -