Maltempo Piemonte | disastro nel Biellese | pioggia | grandine e vento oltre i 100km h a Cossato | alberi sradicati e tetti divelti FOTO

Un "inferno" di acqua, grandine e vento si è scatenato la scorsa notte nel Biellese orientale, ed in particolare a Cossato, secondo il centro della provincia. Sulla cittadina il vento ha soffiato forte, probabilmente oltre i 100km/h, scoperchiando i tetti di diversi fabbricati con tegole e lamiere divelte e abbattendo almeno una ventina di alberi (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Secondo le notizie raccolte alcune abitazioni avrebbero subito danni pesanti, anche se al momento non è stata necessaria l'evacuazione dei residenti. Tanti anche gli allagamenti provocati dalle piogge. Al momento, non ci sono notizie di feriti. Da questa notte sono al lavoro 7 squadre dei Vigili

