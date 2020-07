Mafia Definitive Edition senza segreti: primo video gameplay per il remake (Di mercoledì 22 luglio 2020) Fa rima con Mafia Definitive Edition l'ultimo allettante feticcio di tutti gli appassionati di videogiochi. E in particolare di quelli che hanno sempre apprezzato la longeva saga "criminale" targata 2K Games, nata ormai nel lontano 2002 su PC. Come molti di voi già sapranno, si tratta proprio di un remake del primo e glorioso capitolo, ancora oggi definita un'esperienza assolutamente riuscita e indimenticabile, che ha dato il via ad un franchise capace di ritagliarsi un nutrito gruppo di appassionati. E se è vero che nella giornata di oggi, 22 luglio 2020, alle ore 17:00 si attendeva la pubblicazione del primo video di gameplay di Mafia Definitive Edition, la redazione ... Leggi su optimagazine

Multiplayerit : Mafia: Definitive Edition, il primo video di gameplay spunta online in anticipo - Multiplayerit : Mafia: Definitive Edition, il reveal del gameplay ha una data e un orario - RegionPS : Mafia: Definitive Edition se presenta en su primer gameplay - - GamesPaladinsIT : Mafia Definitive Edition, il primo gameplay trailer trapela in anticipo - Ghost_Shima : RT @linoano: Mafia / Mafia: Definitive Edition. -