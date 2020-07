KFC vuole realizzare nuggets stampati in 3D. Ecco come (Di mercoledì 22 luglio 2020) La catena statunitense di fast food KFC, ha deciso di rivoluzionare completamente la sua industria. come? Con la realizzazione di crocchette di pollo stampate in 3D. Gli sfiziosi nuggets di pollo in futuro saranno prodotti tramite cellule coltivate in laboratorio, senza utilizzo di veri polli. Una grande svolta per l’ambiente ed una bellissima notizia per chi ama gli animali. KFC: Ecco l’idea dei nuggets stampati in 3D La nuova pensata della KFC profuma di rivoluzione. La famosa catena di fast food ha infatti siglato un accordo con la società russa 3D Bioprinting Solutions. L’obiettivo è realizzare i gustosi nuggets attraverso la stampa 3D. In questo modo la carne verrà prodotta partendo da cellule di pollo cresciute in ... Leggi su quotidianpost

