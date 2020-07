In cima al Cervino col figlio 11enne. "La prova d'amore". "No, una follia" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lucia Galli La scalata che fa discutere. E pure gli esperti si dividono Come cantava Cat Stevens in Father and son, o come sorridevano Alberto Sordi e Carlo Verdone In viaggio con papà: le avventure padre e figlio sono indimenticabili. Quando non estreme. Per questo fa discutere, pur nel lieto fine, la baby scalata al Cervino dei Molyneaux, padre e figlio. Daddy Chris è nordirlandese, baby Jules è nato 11 anni fa nel Pertshire scozzese, dove le brume reali di Balmoral, cominciano a incresparsi nelle prime Highlands, vista Ben Nevis, vetta del regno di Sua Maestà che tocca 1345 metri di quota. Per il Cervino, quota 4478, servono oltre 3mila metri in più. Che importa quando hai l'entusiasmo della gioventù e accanto un papà, ex snowboarder, ora impiegato in una ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : cima Cervino A 11 anni in cima al Cervino col papà: l’impresa che divide l’alpinismo La Stampa Cheraz e Picco ce l’hanno fatta: quattro 4000 in quattro giorni

Solo un po’ di nebbia sul Monte Bianco ha fatto tentennare Davide Cheraz e Pietro Picco, ma la determinazione e l’obiettivo così vicino sono stati più forti. I due amici – trail runner il primo, aspir ...

AOSTA. Vanità di padre o determinata volontà di figlio? A 11 anni sul Cervino. Ne parla perfino la BBC perché il bambino è scozzese: si chiama Jules Molyneaux, è scozzese di Crieff, dove frequenta il ...

