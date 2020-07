Faggiano: «I tifosi meritano un finale di stagione differente» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Napoli Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Napoli. Le sue parole. «finale di stagione negativo? Siamo tutti dispiaciuti. Da me alla società allo staff. I tifosi meritano un finale diverso e anche noi lo meritiamo». MERCATO – «Queste partite indicative per il mercato? Sono partite particolari in periodi particolari. La squadra contro Inter e Roma non meritava di perdere, oggi affrontiamo il Napoli che è una grande squadra e speriamo di fare bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportface2016 : #ParmaNapoli Le parole del direttore sportivo Daniele #Faggiano nel prepartita del match contro i partenopei -

Ultime Notizie dalla rete : Faggiano tifosi Faggiano: "I tifosi meritano un finale di stagione migliore" Forza Parma Faggiano: ". Le attenuanti devono finire, chiedo scusa per risultati"

"La squadra ha fatto un ottimo primo tempo ma non sono contento del risultato e per questo c'è rammarico". Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano commenta così la brutta sconfitta rimediata ...

Parma, Faggiano: 'Chiedo scusa ai tifosi per i risultati, buttato al vento quanto avevamo fatto di buono'

Il ds del Parma Daniele Faggiano parla a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria: "Ottimo primo tempo, ma non sono contento del risultato e per quest ...

"La squadra ha fatto un ottimo primo tempo ma non sono contento del risultato e per questo c'è rammarico". Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano commenta così la brutta sconfitta rimediata ...Il ds del Parma Daniele Faggiano parla a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria: "Ottimo primo tempo, ma non sono contento del risultato e per quest ...