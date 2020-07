Decreto Semplificazioni: "I sindaci non potranno vietare l'installazione del 5G" (Di mercoledì 22 luglio 2020) I “sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato”. È quanto si legge sul sito del dipartimento dell’Innovazione, in base alle previsioni contenute nel Decreto Semplificazioni sul 5g, all’articolo 38. Così, i primi cittadini non potranno più vietare l’installazione delle reti 5G sul loro territorio. In tanti stavano spingendo per non implementarle, ultimo tra tutti il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Non esistono ... Leggi su huffingtonpost

Il decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020 relativo a "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", stabilisce che i sindaci non possono vietare l'installazione di reti 5G sul ...

