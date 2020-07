Bologna-Torino, in programma il 2 agosto, potrebbe giocarsi alle 10:25 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 2 agosto si gioca l’ultima giornata della Serie A. Bologna-Torino potrebbe giocarsi alle 10:25 di mattina in ricordo della strage del 1980 Il 2 agosto si gioca l’ultima giornata della Serie A. Tra le partite in programma, c’è anche Bologna-Torino, che si giocherà allo Stadio Dall’Ara, con orario ancora da stabilire. Nello stesso giorno, a Bologna si celebra il 40esimo anniversario dalla strage del 1980. In questo giorno, 40 anni fa, scoppiò un ordigno che causò la morte di 85 persone e che ne ferì altre 200. A causa delle misure anti-Covid, quest’anno non potrà svolgersi il corteo con la commemorazione delle vittime davanti alla ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Torino Bologna-Torino il 2 agosto, ipotesi orario speciale per onorare le vittime della strage Tuttobolognaweb Mutui post coronavirus: quale casa si può comprare con rate da 300 a 900 euro

Le città prese in considerazioni sono 6: Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna e Firenze. Per ciascuna di queste città sono stati presi come riferimento un paio di quartieri e abitazioni con metrature ...

Nomisma: prezzi delle case giù del 2,6%, Milano tiene

Il volume delle compravendite immobiliari è rallentato ulteriormente nel secondo trimestre dell’anno. Secondo le previsioni di Nomisma l’anno dovrebbe chiudersi con un calo del -18%, da 603mila a 494m ...

