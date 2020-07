Assegno unico figli a carico fino a 21 anni, ok della Camera: come funziona, requisiti e importo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Con 452 voti favorevoli la Camera ha dato l’ok unanime alla delega per riordinare, semplificare e potenziare le misure relative al sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico figli a carico. Il testo passa ora all’esame del Senato. “L’approvazione del disegno di legge delega Delrio-Lepri è una bella pagina del Parlamento. L’Italia si uniformerà agli altri Paesi Ue investendo risorse pubbliche per le famiglie”, afferma il viceministro dell’Economia Misiani. Nella riunione dell’11 giugno scorso il Consiglio dei ministri su proposta della Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti ha approvato il disegno di legge che delega il Governo ad adottare una serie di decreti ... Leggi su leggioggi

