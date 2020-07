Xbox Series X potrà contare sulla più grande e varia raccolta di titoli first party della storia di Xbox (Di martedì 21 luglio 2020) In una recente intervista, il boss di Xbox Phil Spencer ha rassicurato tutti i fan in attesa di Xbox Series X, affermando che la next-gen di Microsoft potrà contare sulla più grande e varia raccolta di titoli first party della storia di Xbox.Questo perché, già dalla sua uscita, Series X avrà a disposizione addirittura 3 generazioni di giochi Xbox, senza contare i giochi esclusivi che arriveranno insieme al nuovo hardware.La strategia messa in atto dal colosso di Redmond da qualche anno, dunque, si ... Leggi su eurogamer

