"Una fregatura". "Ora il Mes". "Doveva andare meglio". Un centrodestra, tre posizioni (Di martedì 21 luglio 2020) Ricorso al Mes, riforme necessarie, idea di sovranismo: tre partiti, tre posizioni diverse. L’accordo in extremis al vertice europeo rafforza il premier Giuseppe Conte, solleva il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fa felici i partiti di governo. E non spacca il centrodestra ma lo incrina e ne fa emergere le distanze. Per ora tattiche, ma domani strategiche.A partire dal Mes: per Matteo Salvini, che ribadisce il no del suo partito, il Recovery Fund non è altro che “una fregatura” e “un super-Mes”. Mentre Silvio Berlusconi dice alle telecamere del Tg5 che accedere al meccanismo salva-Stati è “assolutamente indispensabile” come lo è “coinvolgere le opposizioni”. Diverso anche l’approccio alla road map che sarà necessaria ... Leggi su huffingtonpost

