Totti vince lo scudetto di calciotto, con un gol in finale alla Lazio (VIDEO) (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo lo scudetto con la Roma, Francesco Totti vince lo… "scudotto" con il Totti Sporting club. L'ex capitano giallorosso s'è tolto lo sfizio di vincere il campionato italiano di calciotto, firmando la punizione decisiva nella finale contro la Lazio. La sua squadra, persino nel nome, è campione d'Italia, sette anni dopo un'altra finale contro la Lazio, quella del 26 maggio 2013 in Coppa Italia, meno fortunata. Dopo il primo gol segnato da Floro Flores, ex Udinese e Chievo, e il pareggio, ecco la classica punizione di Totti. Gol, e festa.

